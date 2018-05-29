Луцьк прийме командний чемпіонат Європи-2019 з легкоатлетичного багатоборства в Суперлізі

Командний чемпіонат Європи з багатоборства проводиться у чотирьох лігах. Найсильніші команди виступають саме у Суперлізі.

Луцьк прийме Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства у 2019 році. Таке рішення було прийняте на засіданні Виконавчого комітету Європейської легкої атлетики.

Командний чемпіонат Європи з багатоборства проводиться у чотирьох лігах. Найсильніші команди виступають саме у Суперлізі, повідомляє офіцйний сайт Федерації легкої атлетики України.

«6-7 липня 2019 року вісім найсильніших європейських команд, включаючи збірну України, у Луцьку боротимуться за перемогу у Суперлізі командного чемпіонату Європи. Ці змагання зламають сумну тенденцію, коли Україна була позбавлена права проведення міжнародних легкоатлетичних змагань упродовж тривалого часу, - говорить президент ФЛАУ Ігор Гоцул. - У 2013 році ми блискуче провели юнацький чемпіонат світу у Донецьку. Ми мали амбітні плани щодо продовження цієї традиції. Проте агресія Росії проти нашої країни зламала ці плани. Ми були позбавлені права проведення змагань, втратили кілька баз підготовки.

Проте ми наполегливо працювали, будували нові стадіони і боролися. Як результат, нам вдалося повернути в Україну міжнародні легкоатлетичні змагання. Це наша перемога. Впевнений, що після завершення чемпіонату у нас буде привід привітати один одного і з успішним виступом українських легкоатлетів, і з успішним проведенням турніру. Вітаю всіх з цією новиною і до зустрічі у Луцьку!»

У 2017 році Суперлігу командного чемпіонату Європи з багатоборства приймав Таллінн. Тоді збірна України перемогла у командному заліку. В індивідуальному Аліна Шух була найкращою у змаганнях семиборок, а Олексій Касьянов став другим серед десятиборців.