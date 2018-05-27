Українка Козлова створила сенсацію, вибивши тріумфаторку торішнього Ролан Гаррос латвійку Остапенко

66-та ракетка світу Катерина Козлова раніше лише раз долала перше коло на турнірах Великого Шолома.

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка посідає 66-е місце в рейтингу WTA, обіграла 5-ту ракетку світу Олену Остапенко в першому колі турніру Великого Шолома - "Ролан Гаррос".

Латвійка Остапенко – чинний переможець "Ролан Гаррос".

Матч тривав 1 годину 34 хвилини.

Ролан Гаррос

Перше коло

Катерина Козлова (Україна) - Олена Остапенко (Латвія, 5) 7-5, 6-3

Раніше Козлова ні разу не перемагала суперницю з топ-30, але перемагала Остапенко у двох очних поєдинках: на грунтовому турнірі ITF в Італії в 2014 році, і в WTA-турі на траві в сезоні-2016.

Катерина увосьме виступає в основі турнірів Великого Шолома. Свій найкращий результат вона показала на торішньому US Open, де вийшла у друге коло.

У другому колі Козлова зіграє з переможницею пари Синякова – Азаренко.