Світоліна відіграла сетбол і зуміла вийти у другий раунд "Ролан Гаррос"

Українка обіграла Айлу Томлянович з Австралії.

У перший день турніру Великого Шолома в Парижі - «Ролан Гаррос» - українка Еліна Світоліна перемогла 68-ту ракетку світу Айлу Томлянович з Австралії – 7:5, 6:3.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У першому сеті Світоліна поступалася 1:5, а за рахунку 2:5 у Томлянович був сетбол. Але потім українка взяла 5 геймів поспіль і виграла сет.

На перемогу у Світоліної пішла 1 година 29 хвилин - перший сет тривав 56 хвилин, а друга партія - 33 хвилини.

У другому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Ск'явоне – Кузьмова.

Також сьогодні зіграє українка Катерина Козлова. Її суперниця – 5-та ракетка світу латишка Олена Остапенко.

Орієнтовний початок матчу – 17.30.

Ролан Гаррос

Перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Хорватія) - 7:5, 6:3