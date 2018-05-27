Харків'янка Світоліна відіграла сетбол і зуміла вийти у другий раунд "Ролан Гаррос"
У перший день турніру Великого Шолома в Парижі - «Ролан Гаррос» - українка Еліна Світоліна перемогла 68-ту ракетку світу Айлу Томлянович з Австралії – 7:5, 6:3.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
У першому сеті Світоліна поступалася 1:5, а за рахунку 2:5 у Томлянович був сетбол. Але потім українка взяла 5 геймів поспіль і виграла сет.
На перемогу у Світоліної пішла 1 година 29 хвилин - перший сет тривав 56 хвилин, а друга партія - 33 хвилини.
У другому колі Світоліна зіграє з переможницею пари Ск'явоне – Кузьмова.
Також сьогодні зіграє українка Катерина Козлова. Її суперниця – 5-та ракетка світу латишка Олена Остапенко.
Орієнтовний початок матчу – 17.30.
Ролан Гаррос
Перше коло
Еліна Світоліна (Україна) – Айла Томлянович (Хорватія) - 7:5, 6:3