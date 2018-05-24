Третій представник України вибув з кваліфікації тенісного Ролан Гаррос за день

Сергій Стаховський програв представнику Білорусі Івашка.

В Парижі завершився матч 3-го фінального раунду кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українець Сергій Стахокский програв Іллі Івашка з Білорусі.

Матч завершився з рахунком 4:6, 7:6, 2:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 2 години 09 хвилин.

Українець і білорус на рівних провели два сети. І якщо в першій партії Івашку вдалося зробити "зайвий" брейк, то у другій партії суперники дійшли до тай-брейка, де кращим виявився українець, який виграв вирішальний гейм з рахунком 7:5.

На жаль, розвинути свою перевагу киянин не зміг і програв у вирішальному третьому сеті з рахунком 2:6.

Івашка виграв у цьому матчі рівно 100 розіграшів м'ячів проти 88 у суперника.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свої матчі кваліфікації програли Марта Костюк та Ангеліна Калініна