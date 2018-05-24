Тенісистка Калініна слідом за Костюк вибула з кваліфікації "Ролан Гаррос"

Українка програла Барборі Крейчиковій з Чехії.

В Парижі завершився матч 2-го кола кваліфікаційного турніру Відкритого чемпіонату Франції з тенісу, в якому українка Ангеліна Калініна програла Барборі Крейчиковій з Чехії.

Матч завершився з рахунком 6:3, 3:6, 3:6, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра тривала рівно 2 години. За цей час Крейчікова зробила 3 ейси проти 1 - у суперниці. Також чешка допустила лише 5 невимушених помилок, при 13-ти в українки. Крейчікова виграла 84 розіграшу м'яча при 77 - у Калініної.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні свій матч кваліфікаційного турніру програла Марта Костюк. Таким чином, у жіночому одиночному розряді представниць України у кваліфікації Ролан Гаррос не залишилося.