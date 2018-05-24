Світоліна і ще 5 тенісисток посперечаються на Ролан Гаррос за титул першої ракетки світу

Відомо, за яких умов українка Еліна Світоліна підніметься на верхній щабель рейтингу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна готується виступити на другому в сезоні турнірі Великого Шламу - паризькому Ролан Гаррос.

У Світоліної є можливість піднятися після цього турніру на перший рядок світового рейтингу WTA, повідомляє офіційний сайт організації.

На даний момент очолює реєстр кращих тенісисток планети румунка Сімона Халеп. Крім Халеп і Світоліної, шанси стати номером один після завершення Відкритого чемпіонату Франції, є у Каролін Возняцкі, Гарбіньє Мугуруси, Кароліни Плішкової і Каролін Гарсії.

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Світоліна стане першою ракеткою світу тільки в тому випадку, якщо виграє Ролан Гаррос, Халеп не дійде до фіналу, а Возняцкі залишить турнір до півфінальної стадії.

Торік українка дійшла до чвертьфіналу (її найвище досягнення на Великих Шоломах), упустивши перемогу над Халеп.

Раніше УНІАН повідомляв, що перемога на престижному грунтовому турнірі в Римі дозволила Еліні Світоліній зберегти 4-е місце в рейтингу WTA.

Відкритий чемпіонат Франції пройде в Парижі з 27 травня по 10 червня. Статус чемпіонки турніру буде захищати Олена Остапенко.