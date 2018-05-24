Українка Костюк поступилася в кваліфікації Ролан Гаррос

Марта Костюк не змогла подолати опір 185-ї ракетки світу Мартіни Тревісан з Італії.

15-річна українка Марта Костюк програла у другому раунді кваліфікації тенісного турніру Великого Шолома - Ролан Гаррос, поступившись 185-й ракетці світу Мартіні Тревісан з Італії.

Марта Костюк – Мартіна Тревісан – 3:6, 3:6

Матч тривав більше години.

Також сьогодні свій матч у другому колі кваліфікації проведе Ангеліна Калініна. Її суперниця – 141-ша ракетка світу чешка Барбора Крейчікова.

Як повідомляв УНІАН, вчора українець Сергій Стаховський вийшов у фінал відбіркового турніру Ролан Гаррос, здобувши важку перемогу над Константом Лестьєнном з Франції.