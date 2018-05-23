Стаховський пробився у фінальне коло кваліфікації Ролан Гаррос
17:36, 23 травня 2018Інше
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Українець обіграв француза Лестьєнна.
Сергій Стаховський / btu.org.ua
Українець Сергій Стаховський виграв другий матч у кваліфікації тенісного турніру Великого Шолому - Ролан Гаррос - і тепер зіграє в заключному раунді відбору в основну сітку.
У трьох сетах Сергій обіграв француза Константе Лестьєнна. На перемогу у Стаховського пішло 2 години 29 хвилин.
У фіналі кваліфікації українець зіграє з переможцем пари Ілля Івашко — Віктор Галович.
Нагадаємо, у першому колі відбору Стаховський обіграв Єгора Герасимова.
Сергій Стаховський (Україна) — Консант Лестьєнн (Франція) — 6:7, 7:5, 6:2
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