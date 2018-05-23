Американська спортсменка подала в суд на Федерацію плавання США через домагання

Тренер Шон Хатчінсон домагався до Аріани Кукорс, коли їй було від 13 до 17 років

Американська плавчиха Аріана Кукорс подала в суд на Федерацію плавання США, звинувативши організацію в тому, що керівництво знало про сексуальні домагання її колишнього тренера, але приховало цей випадок.

Кукорс подала заяву до Верховного суду округу Оріндж, штат Каліфорнія, повідомляє Чемпіонат з посиланням на АР.

Вона стверджує, що тренер Шон Хатчінсон домагався до неї, коли їй було від 13 до 17 років. Хатчінсон заперечує звинувачення.

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Кукорс також подала позов проти колишнього тренера збірної США Марка Шуберта, тому що він не направив заяви в поліцію. За її словами, це дозволило Хатчінсон «ґвалтувати її протягом 10 років».

Кукорс — чемпіонка світу на 200 м у комплексному плаванні. У Лондоні-2012 на цій дистанції вона зайняла п'яте місце.

У матеріалах справи йдеться, що Федерації плавання США в 2005 році було відомо про стосунки Хатчінсона і Кукорс, якій тоді було 16 років.