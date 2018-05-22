"Олімп" виграв перший тур чемпіонату України з регбі-7

20 травня в Одесі стартував перший тур чемпіонату України з регбі-7, в якому чинний чемпіон і володар кубка харківський «Олімп» здобув перемогу.

Підопічні Вадима Колишкіна і Валерія Кочанова провели чотири зустрічі. І якщо перші три харків'яни завершили великою перемогою, то в заключному матчі «олімпійцям» довелося неабияк потрудитися, щоб здобути перемогу.

- Досить важким видався перший тур чемпіонату з регбі-7. Не поїхали з нами в Одесу троє провідних гравців, які отримали травми в матчі за збірну України: Сергій Церковний, Олександр Цапенко і Максим Ковалевський. Суперник провів відмінну підготовку до чемпіонату, беручи участь у турнірі в Польщі, при цьому не відпустивши у розташування збірної України своїх гравців. У нас же залишалося на підготовку менше 5 днів. Хочу відзначити також те, що опонент неабияк оновив свій склад, в тому числі, посилившись легіонерами. В підсумку матч з «Evolution`7» видався драматичним, але в той же час гідним фіналом першого туру, – прокоментував тренер РК «Олімп» Вадим Колишкін.

У свою чергу, головний тренер «Олімпу» Валерій Кочанов зазначив, що гравці команди «Evolution`7», які відмовляються виступати за збірну України, ставлять свої інтереси вище інтересів національної збірної. Він також закликає федерацію регбі України прийняти до уваги даний факт і розібратися в ситуації.

- Чому гравці команди суперника активно готуються до чемпіонату, беруть участь у турнірі, який проходить у Польщі, і при цьому відмовляються грати за збірну, коли майже всі хлопці з «Олімпу» та інших команд віддають на полі все заради того, щоб Україна здобула перемогу – велике питання до нашої федерації, - підсумував Валерій Володимирович

Статистика:

«Олімп» - «Політехнік» (Одеса) – 40:0

Спроби: Чураев 3, Міланко, Маршуба, Куценко

Реалізації: Косарєв 5

«Олімп» - «Гірник-ПАТ " КЗРК» - 57:0

Спроби: Гарькавий, Косарев 3, Міланко, Литвиненко, Маршуба, Мишиньов, Чураев

Реалізації: Косарєв 6

«Олімп» - «Легіон-XIII - ШВСМ» - 38:0

Спроби: Міланко, Литвиненко 2, Косарев, Маршуба 2

Реалізації: Косарєв 4

«Олімп» - «Evolution`7» - 7:5

Спроби: Литвиненко

Реалізація: Косарєв

Як ми вже повідомляли раніше, другий тур чемпіонату пройде 2 червня у Львові, а заключний - третій - відбудеться в Харкові 24 червня.