Українець Стаховський вийшов у друге коло кваліфікації Ролан Гаррос, Марченко вилетів

У стартовому матчі на турнірі Сергій Стаховський здолав білоруса Єгора Герасимова.

Український тенісист Сергій Стаховський здолав білоруса Єгора Герасимова у першому раунді кваліфікації Ролан Гарроса.

Українець виграв перший сет з рахунком 6:3, але потім дуже легко віддав супернику другий сет (1:6). У третьому вирішальному сеті розгорнувся запеклий бій, в якому нічийний рахунок зберігався до самого кінця. У тай-брейку удача посміхнулася Стаховському, який дотиснув Герасимова з рахунком 7:4.

Суперником Стаховського по другому раунді кваліфікації стане переможець пари Філіп Пеліво – Констант Летьєнн.

Стаховський (Україна, 18) — Герасимов (Білорусь) 2:1 (6:3, 1:6, 7:6 (7:4))

А ось інший український тенісист Ілля Марченко програв 139-й ракетці світу Уго Дельєну з Болівії – 4:6, 2:6.

У жіночій кваліфікації Ролан Гарроса зіграють також дві українки. Ангеліна Калініна отримала 18-й номер посіву в кваліфікації, і першою її суперницею стане Даніель Лао з США. А 15-річна Марта Костюк в першому раунді зустрінеться з японкою Ері Ходзумі.