Завдяки блискучій перемозі у Римі Світоліна зберегла місце в Топ-4 світового тенісу
В оновленому рейтингу WTA від 21 травня українка Еліна Світоліна залишилася, як і раніше четвертою ракеткою світу. Зазначимо, що українка успішно захистила очки на турнірі в Римі і уникла падіння на 6-е місце.
Також у першій десятці тенісистка з Латвії Олена Остапенко піднялася на п'яту сходинку.
Інша українка Леся Цуренко, яка зазнала поразки на старті змагань у столиці Італії, опустилася на три позиції. Тепер вона займає 40-е місце.
Читайте такожСвітоліна другий рік поспіль виграла престижний тенісний турнір у Римі
Як повідомляв УНІАН, вчора Еліна Світоліна у блискучому стилі обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп і другий рік поспіль виграла престижний турнір в Римі.
Відзначимо, що в чемпіонській гонці, де враховуються результати лише за поточний рік, Світоліна піднялася з шостого на четверте місце в рейтингу.
Рейтинг WTA (21.05.2018):
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) – 7270 очок
2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6935
3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6010
4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5505
5 (6). Олена Остапенко (Латвія) – 5382
6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5335
7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 5170
8 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4550
9 (9). Вінус Вільямс (США) – 4201
10 (10). Слоан Стівенс (США) – 4164
...40 (37). Леся Цуренко (Україна) – 1255
...66 (66). Катерина Козлова (Україна) – 870
...79 (81). Катерина Бондаренко (Україна) – 775
...127 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 479
...142 (130) Марта Костюк (Україна) - 421
...146 (148) Даяна Ястремська (Україна) - 414