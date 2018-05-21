Завдяки блискучій перемозі у Римі Світоліна зберегла місце в Топ-4 світового тенісу

У чемпіонській гонці українка поліпшила свої показники, піднявшись з шостого на четверте місце.

В оновленому рейтингу WTA від 21 травня українка Еліна Світоліна залишилася, як і раніше четвертою ракеткою світу. Зазначимо, що українка успішно захистила очки на турнірі в Римі і уникла падіння на 6-е місце.

Також у першій десятці тенісистка з Латвії Олена Остапенко піднялася на п'яту сходинку.

Інша українка Леся Цуренко, яка зазнала поразки на старті змагань у столиці Італії, опустилася на три позиції. Тепер вона займає 40-е місце.

Читайте такожСвітоліна другий рік поспіль виграла престижний тенісний турнір у Римі

Як повідомляв УНІАН, вчора Еліна Світоліна у блискучому стилі обіграла першу ракетку світу Сімону Халеп і другий рік поспіль виграла престижний турнір в Римі.

Відзначимо, що в чемпіонській гонці, де враховуються результати лише за поточний рік, Світоліна піднялася з шостого на четверте місце в рейтингу.

Рейтинг WTA (21.05.2018):

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) – 7270 очок

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6935

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 6010

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5505

5 (6). Олена Остапенко (Латвія) – 5382

6 (5). Кароліна Плішкова (Чехія) – 5335

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 5170

8 (8). Петра Квітова (Чехія) – 4550

9 (9). Вінус Вільямс (США) – 4201

10 (10). Слоан Стівенс (США) – 4164

...40 (37). Леся Цуренко (Україна) – 1255

...66 (66). Катерина Козлова (Україна) – 870

...79 (81). Катерина Бондаренко (Україна) – 775

...127 (135) Ангеліна Калініна (Україна) - 479

...142 (130) Марта Костюк (Україна) - 421

...146 (148) Даяна Ястремська (Україна) - 414