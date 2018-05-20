Збірна України з самбо завоювала 19 медалей на чемпіонаті Європи, посівши друге командне місце

У третій день змагань українці здобули сім нагород - одну золоту, по три срібних і бронзових.

В Афінах завершився чемпіонат Європи з самбо. У третій день українці здобули сім нагород - одну золоту, по три срібних і бронзових.

Таким чином, наша команда везе додому 19 медалей - 7 золотих, 6 срібних і 6 бронзових. Це – другий результат і за якістю, і за кількістю здобутих нагород. У росіян - 24 медалі (12 - 4 - 8).

Єдине «золото» у неділю принесла збірній України Анастасія Сапсай із Черкас. У категорії понад 80 кілограмів вона здобула дострокову перемогу над білорускою Катериною Калюжною. Анастасія спочатку виконала кидок на чотири бали, а потім провела повне утримання. 8:0 – й українка вдруге поспіль стає чемпіонкою Старого Світу.

До речі, саме в цій сутичці вирішувалося, хто посяде другу сходинку у командному заліку серед жіночих команд – Україна чи Білорусь. У підсумку срібний кубок підняв старший тренер українських дівчат Євген Боднарук.

Ще в трьох фіналах виступали наші представники бойового розділу. На жаль, у неділю нашим хлопцям довелося задовольнитися «сріблом». Другими призерами стали одесит Денис Артемчук (до 52 кг), харків’янин Богдан Кондратович (до 68 кг) і киянин Дмитро Баток (до 90 кг).

Але «срібні» фінали вже не могли відібрати у нашої збірної з бойового розділу командний кубок, адже у перший і другий дні було завойовано п’ять чемпіонських титулів. І старший тренер Сергій Грабовський отримав цінний трофей. На честь цього пролунав Гімн України, який – так сталося символічно – закрив змагання.

До загальної скрабнички свій внесок зробили й чоловіки у спортивному самбо. Всі три учасники третього дня зійшли на п’єдестал. «Бронзу» вибороли Дмитро Євдошенко з Харкова (до 62 кг), Олексій Ніженко із Чернігова (до 82 кг) і Станіслав Бондаренко із Запоріжжя (понад 100 кг).

«Ми довели, що монополію росіян можна порушувати. Як це зробила жіноча збірна, перемігши на чемпіонаті Європи 2015 року, а тепер – наша команда з бойового розділу. Та й за загальною кількістю нагород ми істотно скоротили відрив. Ми й надалі докладемо всіх зусиль, щоб тримати цей високий темп прогресу. Тим більше – нас підтримує Міністерство молоді й спорту України. Команда забезпечена регулярними зборами й участю в престижних міжнародних турнірах, не тільки чемпіонатах світу й Європи. І ось бачимо результат», – підбив підсумок головний тренер збірної Михайло Руденко.