Світоліна другий рік поспіль виграла престижний тенісний турнір у Римі

У фіналі вона розгромила свою принципову суперницю Сімону Халеп.

Українка Еліна Світоліна другий рік поспіль перемогла на престижному турнірі серії WTA Premier 5 в Римі.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному матчі вона розгромила діючу першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп. Рахунок матчу - 6:0, 6:4.

У першій партії українка не залишила шансів суперниці, вигравши шість геймів і не програвши жодного. У другій партії Халеп нав'язала боротьбу, але не змогла нічого вдіяти з досягненням результату. З другого матчболу Еліна здобула перемогу і взяла титул.

Нагадаємо, що рік тому Еліна Світоліна також виграла в Римі, і її суперницею по фіналу також була Халеп. Тоді поєдинок був більш рівним і тривав три сети.

Перемога в Римі - це вже 12-й титул у кар'єрі Еліни Світоліної. Таким чином, вона побила рекорд за кількістю трофеїв на вищому рівні серед українських тенісистів, який раніше належав Андрію Медведєву.