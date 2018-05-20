Світоліна другий рік поспіль виграла престижний тенісний турнір у Римі

15:29, 20 травня 2018
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Еліна Світоліна святкує перемогу в Римі / REUTERS

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У фінальному матчі вона розгромила діючу першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп. Рахунок матчу - 6:0, 6:4.

У першій партії українка не залишила шансів суперниці, вигравши шість геймів і не програвши жодного. У другій партії Халеп нав'язала боротьбу, але не змогла нічого вдіяти з досягненням результату. З другого матчболу Еліна здобула перемогу і взяла титул.

Нагадаємо, що рік тому Еліна Світоліна також виграла в Римі, і її суперницею по фіналу також була Халеп. Тоді поєдинок був більш рівним і тривав три сети.

Перемога в Римі - це вже 12-й титул у кар'єрі Еліни Світоліної. Таким чином, вона побила рекорд за кількістю трофеїв на вищому рівні серед українських тенісистів, який раніше належав Андрію Медведєву.

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Теги: #Еліна Світоліна