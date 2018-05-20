Онлайн-відеотрансляція, Халеп - Світоліна: теніс, фінал турніру в Римі

Українка і румунка другий рік поспіль грають у фіналі турніру у Вічному місті.

Сьогодні в Римі проходить вирішальний матч тенісного турніру серії WTA Premier 5, в якому українка Еліна Світоліна протистоїть Сімоні Халеп з Румунії. Світоліна захищає титул переможниці минулорічного турніру в Римі. Тоді українка виграла у Халеп у трьох партіях, але, згодом, програла суперниці в 1/4 фіналу Ролан Гаррос. Початок матчу - 14,15 за київським часом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter