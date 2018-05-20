Онлайн-відеотрансляція, Халеп - Світоліна: теніс, фінал турніру в Римі
14:08, 20 травня 2018Інше
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Українка і румунка другий рік поспіль грають у фіналі турніру у Вічному місті.
Світоліна дійшла вже до півфіналу турніру в Римі / internazionalibnlditalia.com
Сьогодні в Римі проходить вирішальний матч тенісного турніру серії WTA Premier 5, в якому українка Еліна Світоліна протистоїть Сімоні Халеп з Румунії.
Світоліна захищає титул переможниці минулорічного турніру в Римі. Тоді українка виграла у Халеп у трьох партіях, але, згодом, програла суперниці в 1/4 фіналу Ролан Гаррос.
Початок матчу - 14,15 за київським часом.
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