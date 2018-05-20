Українські самбісти здобули 5 медалей у другий день чемпіонату Європи в Афінах

Після двох змагальних днів в активі нашої збірної 12 медалей - 6 золотих, 3 срібних і 3 бронзових.

У другий день чемпіонату Європи з самбо в Афінах українська збірна здобула п’ять нагород – по два «золота» й «срібла», а також одну «бронзу».

Про це повідомляє офіційний сайт Федераці самбо України.

Після двох змагальних днів в активі нашої збірної 12 медалей (6 – 3 – 3).

Чемпіонами Європи у суботу стали Олександр Воропаєв і Артур Воробйов. Вони достроково принесли Україні командну перемогу у бойовому розділі. Для обох – це перші в кар’єрі титули найсильніших у Старому Світі. Загалом у кожному виді програми розігрується по дев’ять призових комплектів, а в бойовому самбо наші хлопці вже вибороли п’ять перших місць. Українські бійці продовжили свій феноменальний виступ на цьому форумі! Ця історична перемога розгорнула «золоту» сторінку в літописі здобутків наших представників бойового розділу.

Олександр виграв у категорії до 62 кілограмів, взявши гору над росіянином Олександром Нестеровим. Українець спочатку поступався супернику – 0:2, але потім зумів перехопити ініціативу й вийти вперед.

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Артур своє «золото» у вазі до 82 кілограмів здобув достроково трохи більше, ніж за хвилину. Воробйов цілеспрямовано набирав необхідні оцінки у поєдинку проти француза Шарлі Шмітта. Прийом на чотири бали, потім – кидок на два, а фінальною крапкою стало утримання на десять секунд. 8:0 – і арбітр зупинив сутичку. І отримав привітання від старшого тренера "бойової" збірної Сергія Грабовського.

У надважкій категорії зійшлися Размік Тоноян і росіянин Валентин Молдавський, до речі, вихованець української школи самбо. На жаль, Размік поступився супернику, як і рік тому, ставши срібним призером континентального форуму.

У змаганнях серед жінок на «золото» претендувала Марія Буйок, котра представляє Івано-Франківську область. У вазі до 52 кілограмів українка поступилася Тетяні Шияновій з Росії. «Бронзу» принесла нашій команді ще одна представниця цього регіону Олена Сайко (до 64 кг).

У неділю розіграють останні дев'ять призових комплектів чемпіонату Європи. І головний тренер національної команди України Михайло Руденко поставив перед збірною задачу здобути на фініші якомога більше нагород.