Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в Римі

Українка обіграла в матчі 1/2 фіналу Анетт Контавейт з Естонії.

У Римі закінчився перший півфінальний матч тенісного турніру Internazionali BNL d'italia, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Анетт Контавейт з Естонії.

Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав трохи більше години і пройшов з помітною перевагою українки. В обох партіях нашій спортсменці вистачило одного "зайвого" брейка для перемоги.

У вирішальному матчі Світоліна в неділю зустрінеться з переможницею другого півфіналу, в якому Марія Шарапова з Росії зіграє проти румунки Сімони Халеп.

У чоловічих півфіналах також сьогодні посперечаються Рафаель Надаль (Іспанія) - Новак Джокович (Сербія) і Марін Чіліч (Хорватія) - Олександр Звєрєв (Німеччина).