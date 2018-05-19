Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в Римі
14:35, 19 травня 2018Інше
315
Українка обіграла в матчі 1/2 фіналу Анетт Контавейт з Естонії.
Світоліна вийшла у фінал турніру в Римі / Reuters
У Римі закінчився перший півфінальний матч тенісного турніру Internazionali BNL d'italia, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Анетт Контавейт з Естонії.
Гра завершилася з рахунком 6:4, 6:3, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав трохи більше години і пройшов з помітною перевагою українки. В обох партіях нашій спортсменці вистачило одного "зайвого" брейка для перемоги.
У вирішальному матчі Світоліна в неділю зустрінеться з переможницею другого півфіналу, в якому Марія Шарапова з Росії зіграє проти румунки Сімони Халеп.
У чоловічих півфіналах також сьогодні посперечаються Рафаель Надаль (Іспанія) - Новак Джокович (Сербія) і Марін Чіліч (Хорватія) - Олександр Звєрєв (Німеччина).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter