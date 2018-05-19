Збірна України здобула 7 медалей у перший день на чемпіонаті Європи з самбо

09:45, 19 травня 2018
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Чемпіонка Європи-2018 Наталія Смаль разом зі старшим тренером жіночої збірної України Євгеном Боднаруком / sambo.net.ua

Українські спортсмени завоювали чотири «золота», одне «срібло» й дві «бронзи». Про це повідомив офіційний сайт Федерації самбо України.

Стовідсотковий результат на старті продемонстрували представники бойового розділу: три фінали - три "золота". У категорії до 57 кілограмів Богдан Бабенко із Рівного переміг достроково Георгія Кандова із Болгарії за допомогою прийому на задушення.

Іншим способом, але теж достроково, взяв гору над росіянином Віктором Нємковим у вазі до 100 кг Анатолій Волошинов із Одеси. Хоча наш самбіст програвав з рахунком 0:4, але дочекався свого часу і відправив суперника у нокдаун – 4:4, а потім знову «пробив» суперника, й арбітр підняв руку на честь тріумфу Анатолія.

Чемпіон Європи Анатолій Волошинов-2018 разом зі старшим тренером збірної України з бойового самбо Сергієм Грабовським / sambo.net.ua

Харків'янину Владиславу Руднєву (категорія до 74 кг) довелося провести всі п’ять відведених регламентом хвилин найголовнішої сутички. На користь нашого спортсмена зіграла мінімальна перевага за балами.

У жінок  важкий «золотий фінал» видався для досвідченої Наталії Смаль (до 72 кг), яка представляє Івано-Франківську область. Вона програвала грузинській спортсменці Ніно Одзелашвілі – 0:1, однак потім їй вдалося провести кидок на два бали. І хоча опонентка на останніх секундах зрівняла рахунок – 2:2, але за якістю виконаних прийомів (два пункти проти двох по одному) перевагу згідно правилам було віддано Наталії, неодноразовій чемпіонці світу й Європи. 

Анастасія Новікова (до 48 кг) із Харкова не змогла взяти гору над росіянкою Ольгою Тітовою й здобула «срібло».

Її землячка Анастасія Шевченко (до 60 кг), володарка світового й континентального «золота» 2017 року, цього разу стала «бронзовою».

Третє призове місце посів і миколаївець Роман Братченко у вазі до 52 кілограмів.

Чемпіонат Європи з самбо проходить з 18-го по 20 травня.

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Теги: #Федерація самбо України