Збірна України здобула 7 медалей у перший день на чемпіонаті Європи з самбо

Серед них - чотири золоті, одна срібна і дві бронзові.

Збірна України завоювала сім нагород у перший день змагань на чемпіонаті Європи з самбо, який вчора розпочався в Афінах.

Українські спортсмени завоювали чотири «золота», одне «срібло» й дві «бронзи». Про це повідомив офіційний сайт Федерації самбо України.

Стовідсотковий результат на старті продемонстрували представники бойового розділу: три фінали - три "золота". У категорії до 57 кілограмів Богдан Бабенко із Рівного переміг достроково Георгія Кандова із Болгарії за допомогою прийому на задушення.

Іншим способом, але теж достроково, взяв гору над росіянином Віктором Нємковим у вазі до 100 кг Анатолій Волошинов із Одеси. Хоча наш самбіст програвав з рахунком 0:4, але дочекався свого часу і відправив суперника у нокдаун – 4:4, а потім знову «пробив» суперника, й арбітр підняв руку на честь тріумфу Анатолія.

Харків'янину Владиславу Руднєву (категорія до 74 кг) довелося провести всі п’ять відведених регламентом хвилин найголовнішої сутички. На користь нашого спортсмена зіграла мінімальна перевага за балами.

У жінок важкий «золотий фінал» видався для досвідченої Наталії Смаль (до 72 кг), яка представляє Івано-Франківську область. Вона програвала грузинській спортсменці Ніно Одзелашвілі – 0:1, однак потім їй вдалося провести кидок на два бали. І хоча опонентка на останніх секундах зрівняла рахунок – 2:2, але за якістю виконаних прийомів (два пункти проти двох по одному) перевагу згідно правилам було віддано Наталії, неодноразовій чемпіонці світу й Європи.

Анастасія Новікова (до 48 кг) із Харкова не змогла взяти гору над росіянкою Ольгою Тітовою й здобула «срібло».

Її землячка Анастасія Шевченко (до 60 кг), володарка світового й континентального «золота» 2017 року, цього разу стала «бронзовою».

Третє призове місце посів і миколаївець Роман Братченко у вазі до 52 кілограмів.

Чемпіонат Європи з самбо проходить з 18-го по 20 травня.