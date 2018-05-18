Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2018 відбудеться з 1 по 3 червня

Новинкою відкриття змагань 2018 року стане місце старту – гонщики вирушать на перший маршрут з проспекту Академіка Глушкова.

Міжнародна велогонка Race Horizon Park 2018 категорії 1.2 UCI, традиційно проходить у День Києва, в цьому році відбудеться з 1 по 3 червня.

Новинкою відкриття змагань 2018 року стане місце старту – гонщики на своїх «залізних конях» вирушать на перший маршрут з проспекту Академіка Глушкова, повідомляє офииальный сайт змагань.

«RaceHorizonPark — це традиція на День Києва, найважливіше спортивний захід, у програмі святкових подій. Саме тому урочисте відкриття змагань повинно проходити в місті. Щоб і вболівальники, і глядачі могли насолодитися спортивною боротьбою, оцінити весь масштаб велопраздника і широку географію команд-учасниць, які приїжджають до Києва з усього світу», — розповідає про зміну п'ятничного маршруту Олександр Башенко, голова організаційного комітету Race Horizon Park і президент Федерації велоспорту України.

Раніше маршрут п'ятничної велогонки Race Horizon Park for Peace проходив в смт. Чабани. В цьому році там відбудеться тільки спортивна частина змагань. Загалом же програма Race Horizon Park — це 5 окремих міжнародних велоперегонів: три чоловічі (Horizon Park Racefor Peace, Race Horizon Park Maidan, Horizon Park Classic) та дві жіночі (Horizon Park Women Challenge і VR Women ITT).

Вже на даний момент на велогонку заявилося 18 чоловічих та 8 жіночих команд з 13 країн. Змагатися за медалі будуть кращі спортсмени з Ізраїлю, Чехії, Польщі, Білорусі, Узбекистану, Угорщини, Данії, Норвегії, Казахстану, Іспанії, Кіпру, Азербайджану та України.

В пелотоні чоловічих змагань можна буде побачити: постійних учасників польську команду Wibatech Merx 7R; переможців Race Horizon Park Maidan-2017 данців AURA Energi-CK Aarhus; амбітних велогонщиків команда з Казахстану Vino-Astana Motors; і їхніх земляків континентальну команду Apple-Team; вже знають траси київської велогонки спортсменів з азербайджанської команди Synergy BakuCycling Project; вперше приймає участь команду KUOTA з Іспанії; два колективи представлять білоруську школу велоспорту —Minsk Cycling Team і RCOP Belarus NK U-23; вперше також гості з Норвегії Green Cycling Norway з Норвегії; угорська Kőbánya Cycling Team; Tashkent Cуcling Team з Узбекистану; Кіпр представить CyprusNational Team; а також українські учасники з Національної Збірної України, Lviv Cycling Team, Ternopil Region, Dynamo Palmyra Cycling Team та Nikolaev TSOP.

У жінок боротися за п'єдестал будуть: Team Dukla Praha (Чехія), TeamBePink (&&&), Білоруська Національна збірна, Dynamo Racing Team(Ізраїль), Mix team (&&&&) і українські команди Національна збірна України, Веломан Екстрім, Миколаїв.