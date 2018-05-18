Світоліна обіграла екс-першу ракетку світу Кербер і вийшла в півфінал турніру в Римі
16:57, 18 травня 2018Інше
136
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.
Світоліна дійшла вже до півфіналу турніру в Римі / internazionalibnlditalia.com
У Римі завершився чвертьфінал тенісного турніру Internazionali BNL d'italia, в якому українка Еліна Світоліна обіграла екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер.
Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гра української та німецької тенісистки вийшла досить напруженою, але в кінцівці кожної з двох партій українка була трішки щасливішими.
Таким чином, наша спортсменка вийшла у півфінал престижного турніру, який проходить на грунтових кортах напередодні Відкритого чемпіонату Франції.
Турнір у Римі триватиме до 20 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter