Світоліна обіграла екс-першу ракетку світу Кербер і вийшла в півфінал турніру в Римі

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4.

У Римі завершився чвертьфінал тенісного турніру Internazionali BNL d'italia, в якому українка Еліна Світоліна обіграла екс-першу ракетку світу Анжелік Кербер.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:4, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра української та німецької тенісистки вийшла досить напруженою, але в кінцівці кожної з двох партій українка була трішки щасливішими.

Таким чином, наша спортсменка вийшла у півфінал престижного турніру, який проходить на грунтових кортах напередодні Відкритого чемпіонату Франції.

Турнір у Римі триватиме до 20 травня.