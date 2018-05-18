Українські гімнастки завоювали 4 медалі у фіналах Гран-Прі в ізраїльському Холоні

На рахунку команди три срібні та бронзова нагороди.

В ізраїльському Холоні пройшли фінали в окремих видах програми в рамках четвертого етапу Гран-Прі сезону з художньої гімнастики.

Влада Нікольченко кваліфікувалася у три фіналу: з обручем, м'ячем та булавами, Єва Мелещук кваліфікувалася до фіналу з м'ячем і стрічкою, а Альона Дяченко виступала з обручем і стрічкою, повідомляє Федерація гімнастики України.

Бездоганне виконання програми з обручем і булавами принесло лідеру нашої збірної, 15-річної Владі Нікольченко, дві срібні медалі. На жаль, допущені помилки в програмі з м'ячем не дали можливості претендувати на місце на п'єдесталі в даному вигляді.

Друга наша грація, Єва Мелещук успішно впоралася зі своєю програмою з м'ячем, проте отриманих 16,100 виявилося недостатньо для п'єдесталу. Тим не менш, хороший виступ у фіналі з стрічкою принесло їй бронзову медаль.

Також у фіналах з обручем і стрічкою виступила ще одна наша гімнастка — Олена Дяченко. На жаль, Олена допустила з цими предметами ряд помилок, що не дозволило їй боротися за місце на п'єдесталі: у фіналі з обручем гімнастка посіла 6-е місце, а у фіналі з стрічкою — 9-е.

Ще одну медаль для України принесла наша збірна команда у групових вправах: складна програма з п'ятьма обручами дозволила дівчатам зайняти другу сходинку п'єдесталу в цьому вигляді. У фіналі вправи з двома м'ячами і трьома скакалками наші грації фінішували на 4-й сходинці турнірної таблиці