Українські легкоатлети стали моделями і показали нову форму для міжнародних змагань

Федерація легкої атлетики України розпочала співробітництво з новою компанією-виробником.

Збірна України з легкої атлетики отримала нове екіпірування, в якому виступатиме на офіційних змаганнях.

Сьогодні, 17 травня, Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) провела презентацію форми і урочисте підписання контракту з компанією-виробником – японською корпорацією ASICS.

Цей договір діятиме з травня 2018 року до 2021 року. Згідно з ним, ASICS став офіційним спонсором і ексклюзивним постачальником екіпірування для участі команди в офіційних змаганнях.

"Україна стала першою країною в Східній Європі, спонсором чиєї команди став ASICS. А умови контракту є найвигіднішими в історії Федерації легкої атлетики України", - зазначив президент ФЛАУ Ігор Гоцул.

Також він додав, що контракт розповсюджуються на всі предмети форми, окрім взуття, і підкреслив, що з державного бюджету на це не було витрачено жодної копійки, Федерація отримуватиме форму безкоштовно на основі договору про співпрацю.

Вперше національна збірна офіційно виступатиме у цій формі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який відбудеться у серпні в Берліні. Перед тим у цій формі також змагатимуться юніорські та юнацькі збірні на своїх чемпіонатах у липні і червні.

Під час заходу відбулася презентація нової форми, у якій взяли участь атлети національної збірної України - Юрій Кримаренко, Ольга Бібік, Анна Плотіцина, Тетяна Фетіскіна, Захар Міщенко та Олександр Ничипорчук.