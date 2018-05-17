Американська плавчиха Лєдєцкі побила власний світовий рекорд на 5 секунд

Спортсменка встановила нове досягнення на дистанції 1500 метрів.

Американська плавчиха Кеті Лєдєцкі встановила світовий рекорд у запливі на 1500 м вільним стилем на турнірі в Індіанаполісі, що входить в серію USA Swimming Pro Series.

Результат Лєдєцкі — 15 хвилин 20,48 секунди, повідомляє Sport.ua з посиланням на NBC.

Вона поліпшила свій власний світовий рекорд на цій дистанції на п'ять секунд.

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«Знала, що це буде хороший заплив. Я дуже добре тренувалася. Але була здивована, коли побачила, що на табло горить 20 секунд. Очікувала, що вилізу з 15.30, але коли побачила результат, то була шокована», — зазначила Лєдєцкі.

Як повідомляв УНІАН, Лєдєцкі виграла фінальний заплив на 1500 метрів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро з світовим рекордом.