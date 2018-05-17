Світоліна виграла у росіянки Касаткіної та вийшла у чвертьфінал турніру в Римі

Українська тенісистка виграла матч після програного першого сету з рахунком 0:6.

У Римі завершився матч 1/8 фіналу престижного тенісного турніру Internazionali BNL d'italia в якому українка Еліна Світоліна обіграла росіянку Дар'ю Касаткіну і вийшла у чвертьфінал змагань.

Матч завершився з рахунком 0:6, 6:3, 6:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наполегливий і напружений матч тривав понад півтори години. Українка провалила перший сет, на рівних провела першу половину другого і тільки при рахунку 2:3 перехопила ініціативу. У другій і третій партіях у неї вже була явна перевага.

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Незважаючи на "легкий рахунок" багато окремих геймів проходили в упертій боротьбі, що притаманне "повільним" іграм на корті з грунтовим покриттям.

Турнір у Римі триватиме до неділі, 20 травня.