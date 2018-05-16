П'ятеро турецьких спортсменів влаштували оргію в російському готелі і виклали фото в соцмережі
Збірна Туреччини з тхеквондо опинилася в центрі скандалу після появи в соцмережах фото п'ятьох представників команди з дівчиною в ліжку.
Чемпіонат Європи з тхеквондо проходив в Казані (Росія). Друге місце в медальному заліку змагань завоювала збірна Туреччини, яка, мабуть, вирішила відзначити успіх особливим чином.
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Спортсмени чоловічої національної команди виклали в інтернет фотографії оргії, яку влаштували прямо в готелі. Про це повідомляє "Спорт FM".
На кадрах четверо голих спортсменів зображені на тлі п'ятого, який займається сексом з дівчиною - за одними даними, теж спортсменкою, за іншою інформацією - повією.
Особливий резонанс інцидент викликав на батьківщині тхеквондистів. У Туреччині вже вимагають покарати всіх учасників події.