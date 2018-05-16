Олімпійська чемпіонка біатлоністка Джима прийняла рішення про продовження кар'єри

Готуватися до сезону спортсменка буде під керівництвом екс-тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, який не став продовжувати контракт з українською федерацією і зараз очолив збірну Словенії

Напередодні відбулася зустріч президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака з лідером жіночої команди минулого сезону Юлією Джимою, за результатами якої спортсменка прийняла рішення про продовження спортивної кар'єри і виступи у складі збірної України.

При цьому готуватися до сезону Юля буде під керівництвом екс-тренера жіночої збірної України Уроша Велепеца, який не став продовжувати контракт з українською федерацією і зараз очолив збірну Словенії, повідомляє Biathlon.com.ua.

На свій перший тренувальний збір Юлія Джима відправиться вже 18 травня.

За підсумками зустрічі Бринзак зазначив:

- З моменту закінчення сезону і до сьогоднішнього дня ми провели чимало бесід з Джимою, під час яких я намагався переконати Юлю в тому, що завершувати зараз кар'єру дуже рано, і що вона вийшла на той рівень, який дозволяє досягти ще багато чого в біатлоні. І я дуже радий, що ми знайшли спільну мову і що Юля продовжить захищати честь України на змаганнях найвищого рівня. Вважаю, що в наступному олімпійському циклі Джима буде лідером збірної і разом ми зможемо створити боєздатну команду з прицілом на Пекін-2022.

Ми прийшли до єдиної думки в питанні передсезонної підготовки з метою зробити її максимально ефективною: оскільки Джимі підійшла методика тренувань Уроша Велепеца, який вивів її на новий якісний рівень результатів, і спортсменка довіряє цьому тренеру, ми домовилися з самим Урошем і зі словенською федерацією, про те, що підготовчу роботу Юля буде проходити в складі словенської збірної, за аналогією з тим, як у минуле міжсезоння з нашими дівчатами готувався Яків Фак. Що стосується виступів Джими на літніх стартах – чемпіонаті України та чемпіонаті світу – поки це питання не вирішене. У найближчі дні нам буде представлений детальний план її підготовки, після чого можна буде говорити про це більш предметно, - додав президент ФБУ.

Юлія Джима є олімпійською чемпіонкою в естафеті Сочі-2014. Також в її активі 4 золота чемпіонату Європи, на світових першостях вона двічі брала срібло.

На Олімпіаді Пхенчхан-2018 збірна України з біатлону не здобула жодної нагороди.