Світоліна впевнено вийшла в третій раунд турніру в Римі

У другому колі українка обіграла Петру Мартіч з Хорватії.

Українка Еліна Світоліна впевнено стартувала на престижному тенісному турнірі WTA в Римі, здолавши хорватку Петру Мартіч.

У другому колі змагань поєдинок Світоліної і Мартіч тривав усього 1 годину 2 хвилини. Еліна за матч віддала лише три гейми.

Еліна Світоліна (Україна) — Петра Мартіч (Хорватія) — 6:1, 6:2

Цікаво, що у першому колі Мартіч точно з таким же рахунком - 6:1, 6:2 - обіграла українку Лесю Цуренко. Світоліна пропускала перше коло і стартувала з другого.

У третьому раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Дар'я Касаткіна — Даніелле Роуз Коллінс. Вони зіграють в середу.

Еліна Світоліна у Римі захищає титул чемпіонки. Рік тому вона стала переможницею, обігравши у фіналі Сімону Халеп. Якщо Світоліна не повторить торішній результат, то втратить очки в рейтингу WTA.