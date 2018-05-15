Світоліна впевнено вийшла в третій раунд турніру в Римі
23:20, 15 травня 2018Інше
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У другому колі українка обіграла Петру Мартіч з Хорватії.
Світоліна вийшла до третього кола на турнірі в Римі / istanbulcup.kozawos.com
Українка Еліна Світоліна впевнено стартувала на престижному тенісному турнірі WTA в Римі, здолавши хорватку Петру Мартіч.
У другому колі змагань поєдинок Світоліної і Мартіч тривав усього 1 годину 2 хвилини. Еліна за матч віддала лише три гейми.
Еліна Світоліна (Україна) — Петра Мартіч (Хорватія) — 6:1, 6:2
Цікаво, що у першому колі Мартіч точно з таким же рахунком - 6:1, 6:2 - обіграла українку Лесю Цуренко. Світоліна пропускала перше коло і стартувала з другого.
У третьому раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Дар'я Касаткіна — Даніелле Роуз Коллінс. Вони зіграють в середу.
Еліна Світоліна у Римі захищає титул чемпіонки. Рік тому вона стала переможницею, обігравши у фіналі Сімону Халеп. Якщо Світоліна не повторить торішній результат, то втратить очки в рейтингу WTA.
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