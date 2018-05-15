Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Савченко стала тренером

Уродженка України буде тренувати американський дует.

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання у складі збірної Німеччини українка Олена Савченко, яка взяла паузу в кар'єрі, в наступному сезоні спробує себе в ролі тренера.

Спортсменка буде тренувати американський дует Алекса Шимека/Кріс Кнірім, повідомляє Sport.ua.

«Я рада можливості попрацювати з такою інтелігентною і працьовитою парою і поділитися з ними своєю любов'ю і пристрастю до фігурного катання. Буду намагатися допомогти Алексу і Крісу домогтися високих результатів», – заявила фігуристка.

У 2018 році Савченко в парі з французом Бруно Масо стали олімпійськими чемпіонами Пхенчхана-2018, перемігши зі світовим рекордом.

Раніше спортсменка на ОІ в дуетах з різними партнерами завоювала бронзу у 2010 і 2014 році, а також є 6-кратною чемпіонкою світу та 4-разовою чемпіонкою Європи.