В Києві відбувся міжнародний турнір з чирлідингу "Red Foxes Cup"

Участь у благодійному турнірі, покликаному рятувати дитячі серця, взяли близько 400 спортсменів від 3-х до 60 років.

13 травня в одному зі столичних ТРЦ відбулися міжнародні клубні змагання з чирлідингу «Red Foxes Cup». Участь у них взяли близько 400 спортсменів у вікових категоріях від 3 до 60 років. Медалі розіграли у 15 видах програми.

Чирлідинг - це окремий вид спорту, який поєднує в собі елементи шоу і видовищних видів спорту (танці, гімнастика та акробатика). В останні десятиліття команди підтримки стали звичним явищем на матчах з баскетболу, хокею та інших видів спорту.

Одна з найкращих груп підтримки в Україні, відомі на весь світ «Red Foxes», заснували турнір «Red Foxes Cup» лише рік тому, і за цей час кількість охочих позмагатися за нагороди зросла.

«Сьогодні значно розширилась вікова шкала, збільшилась кількість дітей на змаганнях, активно розвивається шкільна ліга, – розповіла організатор змагань Олена Рожкова. – Можу впевнено сказати, що чирлідинг активно крокує в маси, і в нас з’явився шанс потрапити до Олімпійської родини».

За результатами турніру, найрезультативнішими показали себе представниці домашнього клубу Red Foxes (Київ). Друге місце за кількістю нагород посів клуб Golden Ladies (Черкаси), а третє – гості турніру ReD FOXES (Вільнюс, Литва).

Важливою особливістю цих змагань вже другий рік поспіль стає соціальна складова. Турнір – благодійний: внески за участь у ньому перераховуються до благодійного фонду «Дитяче Серце» при Центрі кардіології та кардіохірургії. Цього року організатори зібрали близько 30 тисяч гривень. На них закуплять необхідне Центру обладнання, яке рятуватиме маленькі дитячі серця.

«Сьогодні наше суспільство стало дуже егоїстичним, і діти активно переймають цей стан. В них є лише «я та мій гаджет», а черлідинг навчає працювати в команді, допомагає відчути, що поруч завжди є плече подруги, яка підтримає. Я вважаю, що найголовніше в нашому спорті – зробити так, аби діти охоче бігли на тренування, прагнули змагатись та виступати. Таким чином ми допомагаємо рятувати серця і в прямому і в переносному сенсі», - говорить Олена Рожкова, засновниця і керівник чирлідинг-студії ReD FOXES та президент Федерації груп підтримки спортивних команд «ЧІРЛІДЕРС».

Вже за півтора місяці ReD FOXES відправляться змагатись на чемпіонат Європи, який відбудеться у Нідерландах і куди пройшли кваліфікацію 45 представників клубу. Як зазначила пані Олена, український черлідинг відрізняється від Європейського і хоча до розуміння «істинного чирлідингу» нам ще потрібно дорости, все ж на міжнародній арені Україна – серед лідерів.