2 червня у Києві пройде Олімпійський день

Національний олімпійський комітет України розробив власну програму заходу, що відбудеться на Оболонській набережній.

2 червня у столиці відбудеться традиційний Олімпійський день - масштабний соціально-спортивний захід/.

Це щорічне свято до дня заснування Міжнародного Олімпійського комітету (23 червня 1894 року), що відзначають по всьому світу. Національний олімпійський комітет України розробив власну програму заходу, що відбудеться на Оболонській набережній, повідомляє прес-служба НОК України..

У рамках свята пройдуть майстер-класи зіркових олімпійців, де кожен охочий зможе спробувати себе у різних видах спорту.

Окрім того на учасників чекає зарядка з олімпійцями та різноманітні конкурси та вікторини, у яких можна буде виграти олімпійські сувеніри. Також буде діяти зона для фото- та автограф-сесій.

І, звісно, прихильники здорового способу життя матимуть змогу взяти участь у традиційному символічному Олімпійському забігу. Його учасники гарантовано отримають подарунковий олімпійський набір та пам'ятний сертифікат за підписами президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха та очільника Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки.

Реєстрація учасників розпочнеться о 09.30, початок активностей – о 10.00.

Зазначимо, що Олімпійський день охопить усю країну – заходи з цієї нагоди відбудуться у кожному обласному центрі, а також у багатьох інших містах, містечках, селищах та селах.