Українка Цуренко програла стартовий матч на тенісному турнірі в Римі
14:08, 14 травня 2018Інше
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Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне змагання з другого раунду.
Леся Цуренко / fedcup.com
Українка Леся Цуренко програла у першому колі престижного тенісного турніру серії WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом $3,351,720.
У першому раунді 37-ма ракетка світу Цуренко зустрічалася з 36-ю ракеткою Петрою Мартіч з Хорватії. Українка поступилася практично без боротьби.
Петра Мартіч (Хорватія) - Леся Цуренко (УКРАЇНА) - 6:1, 6:2
В основній сітці на турнірі в Римі, крім Цуренко зіграє ще одна українка Еліна Світоліна. Вона отримала на турнірі четвертий номер посіву і пропустить матч першого кола. Саме хорватка Мартіч, згідно турнірної сітки, стане суперницею першої ракетки України у другому колі.
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