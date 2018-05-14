Українка Цуренко програла стартовий матч на тенісному турнірі в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочне змагання з другого раунду.

Українка Леся Цуренко програла у першому колі престижного тенісного турніру серії WTA Premier 5 в Римі з призовим фондом $3,351,720.

У першому раунді 37-ма ракетка світу Цуренко зустрічалася з 36-ю ракеткою Петрою Мартіч з Хорватії. Українка поступилася практично без боротьби.

Петра Мартіч (Хорватія) - Леся Цуренко (УКРАЇНА) - 6:1, 6:2

В основній сітці на турнірі в Римі, крім Цуренко зіграє ще одна українка Еліна Світоліна. Вона отримала на турнірі четвертий номер посіву і пропустить матч першого кола. Саме хорватка Мартіч, згідно турнірної сітки, стане суперницею першої ракетки України у другому колі.