Світоліна залишилася четвертою в рейтингу WTA, Ястремська увірвалася у топ-150

У чемпіонській гонці Світоліна втратила одну позицію і посідає шосте місце.

В оновленому рейтингу WTA від 14 травня Еліна Світоліна залишилася, як і раніше четвертою ракеткою світу.

У першій десятці відбулося дві зміни: чешка Кароліна Плішкова піднялася на п'яту сходинку, змістивши Олену Остапенко. А ще одна чешка Петра Квітова піднялася на восьме місце, випередивши американок Венус Вільямс і Слоун Стівенс.

Леся Цуренко, хоч і програла в стартовому раунді турніру в Мадриді, зуміла-таки поліпшити позиції і піднялася відразу на дві сходинки. Тепер вона займає 37-е місце.

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Черговий особистий рекорд у WTA-турі встановила 15-річна Марта Костюк, яка після оновлення рейтингу перебуває на 130-й позиції. Ще одна українська юніорка Даяна Ястремська, успішно виступивши у Франції, додала 32 рядки і вперше увійшла в топ-150 світового рейтингу.

Відзначимо, що в чемпіонській гонці, де враховуються результати спортсменок лише за поточний рік, Світоліна втратила одну позицію і опустилася з п'ятого на шосте місце.

Рейтинг WTA:

1 (1). Симона Халеп (Румунія) – 7270 очок

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) – 6845

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Іспанія) – 6175

4 (4). Еліна Світоліна (Україна) – 5505

5 (6). Кароліна Плишкова (Чехія) – 5425

6 (5). Олена Остапенко (Латвія) – 5282

7 (7). Каролін Гарсія (Франція) – 5080

8 (10). Петра Квітова (Чехія) – 4550

9 (8). Вінус Вільямс (США) – 4286

10 (9). Слоан Стівенс (США) – 4059

...37 (39). Леся Цуренко (Україна) – 1260

...66 (66). Катерина Козлова (Україна) – 894

...81 (80). Катерина Бондаренко (Україна) – 775

...130 (131). Марта Костюк (Україна) – 471

...135 (136). Ангеліна Калініна (Україна) – 455

...148 (180). Даяна Ястремська – 414