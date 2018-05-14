Федерер знову обійшов Надаля і став першою ракеткою світу

В оновленому рейтингу ATP українець Олександр Долгополов піднявся на три позиції.

В оновленому рейтингу ATP від 14 травня швейцарський тенісист Роджер Федерер обійшов іспанця Рафаеля Надаля і зайняв першу сходинку. На минулому тижні Надаль програв австрійцю Домініку Тіму у чвертьфіналі турніру в Мадриді і, таким чином, втратив лідерство в рейтингу ATP.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Кращий з українців, Олександр Долгополов, піднявся на три позиції і тепер посідає 54-е місце.

Рейтинг ATP:

1 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 8670 очок

2 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 7950

3 (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 6015

4 (4). Григор Дімітров (Болгарія) – 4870

5 (5). Марін Чіліч (Хорватія) – 4770

6 (6). Хуан-Мартін Дель Потро (Аргентина) – 4540

7 (8). Кевін Андерсон (ПАР) – 3660

8 (7). Домінік Тім (Австрія) – 3545

9 (9). Джон Існер (США) – 3305

10 (10). Давид Гоффен (Бельгія) – 2930

...54 (57). Олександр Долгополов (Україна) – 966

...130 (127). Сергій Стаховський (Україна) – 435

...272 (271). Ілля Марченко (Україна) – 196