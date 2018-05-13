Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи з карате (відео)

12:59, 13 травня 2018
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Станіслав Горуна (праворуч) завоював на ЧЄ дві бронзи - особисту і командну / ewaldroth.com

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українці перемогли в "бронзовому" фіналі проти команди Португалії з рахунком 3:1.

"Золото" розіграють в очному протистоянні збірні Іспанії та Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України з карате завоювала повний комплект нагород в індивідуальних фіналах чемпіонату Європи - вищу нагороду виграла Анжеліка Терлюга, срібло - у Аніти Серьогіної, а бронза - у Станіслава Горуни.

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Теги: #карате#збірна України з карате