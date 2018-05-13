Чоловіча збірна України завоювала бронзу чемпіонату Європи з карате (відео)
12:59, 13 травня 2018Інше
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Українці перемогли Португалію в командному куміте.
Станіслав Горуна (праворуч) завоював на ЧЄ дві бронзи - особисту і командну / ewaldroth.com
Збірна України завоювала бронзову медаль у заключний день чемпіонату Європи з карате, який проходить у Сербії.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Українці перемогли в "бронзовому" фіналі проти команди Португалії з рахунком 3:1.
"Золото" розіграють в очному протистоянні збірні Іспанії та Туреччини.
Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України з карате завоювала повний комплект нагород в індивідуальних фіналах чемпіонату Європи - вищу нагороду виграла Анжеліка Терлюга, срібло - у Аніти Серьогіної, а бронза - у Станіслава Горуни.
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