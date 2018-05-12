Жіноча збірна України з волейболу виграла турнір в Івано-Франковську

Чоловіча національна команда посіла 2-е місце.

В Івано-Франківську завершився міжнародний турні з волейболу серед жіночих та чоловічих національніх збірних.

Жіноча команда України свій турнір виграла, чоловіча - посіла 2-е місце, повідомляє Volleyball.ua .

Жіноча збірна України здобула дві перемоги та стала переможцем домашнього турніру. У перший день змагань українки здобули "суху" перемогу над збірною Швеції. Другий суперник нашої команди, збірна Білорусі, виявився сильнішим. Але підопічні Гарія Єгіазарова програючи по партіям 0:2, змогли зібратися та вирвати перемогу на тай-брейку - 3:2.

Що стосується чоловічих змагань, то в першому матчі турніру українські волейболісти перемогли збірну Австрії з "сухим" рахунком 3:0. Наступного дня збірна Білорусі також здобула перемогу над австрійцями. У так званому фіналі зустрілися країни-сусіди. У вирішальному поєдинку збірна України поступилася білорусам з рахунком 0:3.

ІІ міжнародний турнір присвячений 356-ій річниці Івано-Франківська проходив з 10 по 12 травня.