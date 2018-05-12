Збірна України завоювала повний комплект медалей чемпіонату Європи з карате

Золото і срібло на рахунку жіночої частини команди, бронза у представника чоловічої збірної.

Збірна України в перший день фіналів чемпіонату Європи з карате завоювала повний комплект нагород в індивідуальных фіналах.

Анжеліка Терлюга завоювала золоту медаль і стала чемпіонкою Європи, у Аніти Серьогіної - срібло, а Станіслава Горуни - бронза, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації карате.

Анжеліка Терлюга у фіналі жіночого куміте у ваговій категорії до 55 кг. перемогла Алесандру Хасані (Хорватія).

У свою чергу, Аніта Серьогіна у категорії до 61 кг програла Люсі Іньяс з Франції - 1:2.

А ось екс-українка Ірина Зарецька, нині представляє Азербайджан, у фіналі програла Єлєнє Куіріці (Швейцарія) - 0:1.

У чоловічій частини змагань Горуна змагався у ваговій категорії 75 кг. У поєдинку за третє місце Горуна переміг хорвата Енеса Гарібовича – 1:0.

Варто також відзначити, що в категорії до 84 кг Актас Угур (Туреччина) переміг у сутичці за бронзу українця Валерія Чоботара - 2:0.

Таким чином, за підсумками індивідуальних змагань у збірної України три нагороди та повний комплект медалей - золото, срібло і бронза.