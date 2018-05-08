Світоліна у драматичному трисетовому матчі поступилася іспанці Суарес-Наварро на турнірі WTA в Мадриді

Матч тривав 2 години 16 хвилин.

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна програла у напруженому трисетовому поєдинку 25-й ракетці планети Карлі Суарес-Наварро з Іспанії в рамках другого кола престижного тенісного турніру WTA в Мадриді.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч тривав 2 години 16 хвилин.

Українка виграла перший сет - 6:2, і, здавалося ніщо не віщує труднощів для Еліни. Однак у другій партії вибухнула справжня драма - іспанка за підтримки рідної публіки билася за кожен м'яч, і, навіть незважаючи на прикре падіння і ймовірність травми, зуміла довести справу до тай-брейку, а в результаті - і до перемоги в партії - 7:6 (7:3).

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У третій вирішальній партії суперниці спочатку брали свої гейми, однак іспанці вдалося зробити брейк у дев'ятому геймі, і за рахунку 5:4 вона подавала на матч. Світоліна на надзусиллях відіграла чотири матчболи, але п'ята спроба для Суарес-Наварро виявилася вирішальною - вона проходить у третє коло змагань.

Карла Суарес-Наварро (Іспанія) - Еліна Світоліна (УКРАЇНА) - 2:6, 7:6, 6:4

Це була сьома зустріч Світоліної і Суарес-Наварро на турнірах WTA. Досі співвідношення перемог було рівним - 3-3, однак тепер перевага на боці іспанки.

Нагадаємо, в першому колі в Мадриді Світоліна впевнено пройшла француженку Алізе Корне. Друге коло залишається найкращим досягненням для Еліни на грунтовому турнірі в Мадриді.