На честь олімпійського чемпіона Абраменка в Києві відкрили квіткове панно (фоторепортаж)

Квіткове панно "Олімпійське золото" з'явилося біля станції метро "Лівобережна".

Сьогодні у Києві урочисто відкрили квіткову клумбу "Олімпійське золото" на честь чемпіона Олімпійських ігор 2018 року з фристайлу Олександра Абраменка.

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На урочистому заході, крім самого Абраменка, були присутні спортсмени Жан Беленюк, Ілля Кваша, Валерій Андрейцев та інші.

Квіткове панно "Олімпійське золото" з'явилося біля станції метро "Лівобережна".

Нагадаємо, на XXIII зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані Україна завоювала одну медаль - золото в лижній акробатиці (фристайл) приніс нашій збірній Олександр Абраменко.