Чоловіча команда стала срібними призерами зі спортивної ходьби на 50 км, а жіноча на цій же дистанції виграла бронзу.

Українці виграли дві медалі на старті командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби, який проходить 5-6 травня у Тайцані, Китай.

Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Чоловіча команда стала срібними призерами зі спортивної ходьби на 50 км. За неї виступали Мар’ян Закальницький (4-те місце, 3:44.59 год – особистий рекорд; Київська обл), Іван Банзерук (10-е місце, 3:49.17 год; Волинська обл.), Валерій Літанюк (15-е місце, 3:53.05 год – особистий рекорд; Івано-Франківська обл.), Андрій Гречковський (28-е місце, 3:59.32 год; Київська обл.) та Ігор Сахарук (38-е місце, 4:06.50 год; Волинська обл.).

Читайте такожУкраїнці оформили переможний дубль на чемпіонаті ABAF з легкоатлетичної спортивної ходьби

Спортивна ходьба на 50 км серед жінок дебютувала на командних чемпіонатах світу. Українки виграли на цій дистанції командну бронзу.

Найшвидше з українок фінішувала Христина Юдкіна (12-те місце; Івано-Франківська обл.). При цьому вона встановила національний рекорд України – 4:22.15 год. Василина Вітовщик була 13-ю (4:24.08 год – особистий рекорд; Волинська обл.), Аліна Цвілій – 15-ю (4:28.49 год – особистий рекорд; Київська обл.), Людмила Шелест – 20-ю (4:37.43 год; Сумська обл.), а Ксенія Радько – 21-ю (4:38.23 год; Сумська обл.).

Загалом на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби розіграють медалі у шести дисциплінах. Крім 50 км, це 20 км серед жінок і чоловіків, а також 10 км серед юніорів і юніорок.