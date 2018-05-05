Світоліна легко пройшла у другий раунд турніру в Мадриді, а Костюк вибула, поступившись у трьох сетах

Еліна Світоліна обіграла француженку Алізе Корне, а 15-річна Марта Костюк не впоралася з 80-ю ракеткою світу з Іспанії.

Українка Еліна Світоліна розпочала шлях на турнірі WTA в Мадриді з впевненої перемоги над Алізе Корне.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

За два сети 4-та ракетка світу Світоліна віддала француженці лише чотири гейми — 6:2, 6:2. На перемогу Еліна витратила 1 годину 12 хвилин.

Зазначимо, що між собою тенісистки грали п'ять разів. Рахунок особистих зустрічей тепер – 3:2 на користь Світоліної.

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У наступному колі Світоліна зіграє з переможницею пари Барбара Стрицова — Карла Суарес-Наварро.

А ось ще одна українка Марта Костюк програла у першому колі цього ж турніру 80-й ракетці світу Ларі Арруабаррені (Іспанія). Рахунок матчу - 3:6, 6:4, 2:6.

Поєдинок тривав 1 годину 40 хвилин. Костюк зробила аж 10 подвійних помилок (у суперниці - 0), а також 55 невимушених помилок (у іспанки - 19). Іспанка краще реалізувала брейк-пойнти - 6 із 12-ти проти 3 з 9-ти у Костюк.

Завтра зіграє в першому колі Мадрида також і українка Леся Цуренко. Її суперницею буде титулована Петра Квітова з Чехії.

Переможниця турніру в Мадриді зможе заробити 1,2 мільйона євро.