Російська біатлоністка Глазиріна дискваліфікована на два роки за застосування допінгу

Всі результати Глазиріної з 19 грудня 2013 року по 10 лютого 2017 року анульовані.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) визнав росіянку Катерину Глазиріну винною в порушенні антидопінгових правил, а саме – застосуванні заборонених препаратів.

Це рішення було прийнято IBU 24 квітня, повідомляється на офіційному сайті організації.

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Глазиріна дискваліфікована на два роки з 24 квітня 2018. Термін дискваліфікації склав тільки два роки через те, що спортсменка на останні два сезони вже була відсторонена від змагань.

Всі результати Глазиріної з 19 грудня 2013 року по 10 лютого 2017 року анульовані.

Розслідування щодо Глазиріної було розпочато після публікації доповіді Річарда Макларена про допінг у Росії.