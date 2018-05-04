Українські паракаратісти завоювали 21 нагороду на найбільшому міжнародному турнірі

В активі української збірної, за яку виступали 11 атлетів, 5 золотих медалей, 10 срібних і 6 бронзових

На міжнародному турнірі серед спортсменів з інвалідністю I-Global International Karate Cup 2018 в Будапешті спортсмени Української федерації карате (УФК) виграли 21 медаль.

В активі української збірної, за яку виступали 11 атлетів, 5 золотих медалей, 10 срібних і 6 бронзових – в різних категоріях за різними нозологіями, повідомляє прес-служба УФК.

Турнір у Будапешті, організований Інклюзивною Федерацією Карате (IKF), став найбільш представницьким турніром паракаратистів. У ньому взяли участь 250 спортсменів з 14 країн з чотирьох континентів. Представники різних федерацій, стилів і клубів вперше об'єдналися в такому масштабі.

Переможцями турніру стали: Чоповская Віталіна, Ткаченко Софія, Дикий Максим, Стегній Кароліна, Ревякіна Софія, Майдуб Сергій, Ярмолинская Божена, Зелінський Данило.

Радість перемоги зі спортсменами розділили тренери: Олександр Краков'як, Вадим Коломієць, Олег Шухман, Олексій Мінаєв.

Блискучий результат став підсумком багаторічної системної роботи Комітету спорту інвалідів, який сьогодні очолює Тетяна Ушакова, президент клубу «Арей» (Львів).

Спортсмени успішно виступили у Будапешті, будуть мати більше шансів для потрапляння на чемпіонат світу, який пройде в листопаді в Мадриді.

Нагадаємо, що саме українській паракаратистці Смирновій Уляні вдалося стати першою в історії чемпіонкою світу – 2014году в Бремені (Німеччина), у категорії «ката на візках». Два роки потому в Лінці (Австрія) чемпіонкою світу в цій категорії стала Каріна Айрапетян.