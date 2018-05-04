Жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Прокунін

Наставника команди призначила спеціальна комісія.

Старшим тренером жіночої збірної України став росіянин Андрій Прокунін, якого вибрала спеціально створена комісія.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

До складу комісії входили президент федерації Володимир Бринзак, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, державний тренер України Євген Колупаєв, віце-президент федерації Василь Карленко та інші.

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Попереднім місцем роботи 40-річного Андрія Прокунина була збірна Південної Кореї, яку він готував з 2016 року.

Допомагати Прокуніну буде особистий тренер Дар'ї Блашко, яка перебралася з Білорусі в Україну, Володимир Махлаєв, а також Валерій Лесніков, який працював з лижницею Валентиною Шевченко і збірною Казахстану з лижних гонок. Також з основною командою продовжить роботу Григорій Шамрай.

Відзначимо, що в 2009 році Андрія Прокуніна під час виступу на чемпіонаті Росії дискваліфікували на два роки за застосування допінгу.