Жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Прокунін

11:25, 04 травня 2018
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Андрій Прокунин / Xsport.ua

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

До складу комісії входили президент федерації Володимир Бринзак, олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, державний тренер України Євген Колупаєв, віце-президент федерації Василь Карленко та інші.

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Попереднім місцем роботи 40-річного Андрія Прокунина була збірна Південної Кореї, яку він готував з 2016 року.

Допомагати Прокуніну буде особистий тренер Дар'ї Блашко, яка перебралася з Білорусі в Україну, Володимир Махлаєв, а також Валерій Лесніков, який працював з лижницею Валентиною Шевченко і збірною Казахстану з лижних гонок. Також з основною командою продовжить роботу Григорій Шамрай.

Відзначимо, що в 2009 році Андрія Прокуніна під час виступу на чемпіонаті Росії дискваліфікували на два роки за застосування допінгу.

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Теги: #жіноча збірна України з біатлону#Андрій Прокунін