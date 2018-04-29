Львівський "Барком-Кажани" вперше в історії виграв волейбольну Суперлігу

Вперше з 2008 року харківський "Локомотив" не зміг завоювати золоті медалі.

Львівська команда "Барком-Кажани" вперше в історії виграла чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Згідно з регламентом, у фінальній серії за золоті медалі "Барком-Кажани" та харківський "Локомотив" змагалися у матчах до трьох перемог однієї з команд.

18-го і 19 квітня в матчах на майданчику "Локомотива" в Харкові перемогли гості (3:1 і 3:0), потім серія переїхала до Львова, де 24-го і 25 квітня "Локомотив" зумів взяти реванш (перемоги 3:2 і 3:1) і зрівняв рахунок по числу перемог - 2:2. Все вирішувалося в останньому, п'ятому поєдинку 29 квітня, який знову відбувся у Харкові.

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Вже на старті матчу львів'яни заявили про свої претензії на перемогу. І хоча харків'яни намагалися врятувати стартовий сет, все одно поступилися - 23:25. Другий сет пройшов під диктовку харківського клубу, який зрівняв рахунок по партіях - 1:1. Однак дві наступні партії, які стали вирішальними, пройшли з повною перевагою "Баркома".

Суперліга (волейбол).

Серія за 1-2 місця. 5-й матч

"Локомотив" - "Барком-Кажани" - 1:3 (23:25, 25:18, 19:25, 19:25)

Таким чином, львівська команда вперше за історію українського волейболу стала чемпіоном країни. Найтитулованіший український клуб "Локомотив" перервав свою 9-річну чемпіонську серію. На цей раз у харківської команди срібло.

В дуелі за бронзу переміг "Новатор" з Хмельницького, який здолав команду "Серце Поділля" (Вінниця) - 3:2 (рахунок у серії - 3:2).

Титул найціннішого гравця чемпіонату України був вручений Владиславу Діденку ("Барком-Кажани").