Українка Нікольченко виграла срібло на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку

Збірна України в групових вправах посіла 4-е місце у багатоборстві.

15-річна українка Влада Нікольченко виграла срібну медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку.

Нікольченко набрала 67,550 балів в індивідуальному багатоборстві, золото виграла росіянка Марія Сергєєва.

У минулому році Влада також здобула срібло. На міжнародному турнірі в Ізраїлі, виступаючи у складі юніорської збірної, вона посіла 2-гу сходинку.

Що стосується ще однієї українки на Кубку світу - Олени Дяченко, то вона фінішувала на 13-му місці (60,450 бала), пропустивши перший етап змагань. А ось збірна України в групових вправах посіла 4-е місце у багатоборстві, поступившись командам Італії, Болгарії і Японії.