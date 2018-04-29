Українка Нікольченко виграла срібло на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку
15:48, 29 квітня 2018Інше
303
Збірна України в групових вправах посіла 4-е місце у багатоборстві.
Влада Нікольченко / ukraine-rg.com.ua
15-річна українка Влада Нікольченко виграла срібну медаль на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку.
Нікольченко набрала 67,550 балів в індивідуальному багатоборстві, золото виграла росіянка Марія Сергєєва.
У минулому році Влада також здобула срібло. На міжнародному турнірі в Ізраїлі, виступаючи у складі юніорської збірної, вона посіла 2-гу сходинку.
Що стосується ще однієї українки на Кубку світу - Олени Дяченко, то вона фінішувала на 13-му місці (60,450 бала), пропустивши перший етап змагань. А ось збірна України в групових вправах посіла 4-е місце у багатоборстві, поступившись командам Італії, Болгарії і Японії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter