Збірна України зі сквошу завоювала золото і бронзу на командному чемпіонаті Європи

Українки у фінальному матчі за золоті нагороди обіграли італійок.

Українська збірна успішно виступила на командному чемпіонаті Європи з сквошу (третій дивізіон), який завершився в Ризі.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Жіноча команда України вперше в українській історії сквошу виграла золото.

У фінальному протистоянні українки перемогли збірну Італії. У битві за золото Надія Усенко виграла перший матч, потім Анастасія Костюкова поступилася суперниці, і рахунок став рівний - 1:1. У вирішальному поєдинку Аліна Бушма проявила характер і виграла вирішальне очко - 2:1.

Читайте такожНа церемонії "Зірки спортивного року" назвали найкращого спортсмена і кращу спортсменку України

У складі "синьо-жовтих" золоті нагороди завоювали Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак і Юлія Жуковець.

Чоловіча збірна України здобула перемогу у бронзовому фіналі над командою з Росії і посіла підсумкове третє місце.

Таким чином, національний прапор двічі був піднятий на командному турнірі першості континенту. Українці відвозять додому золото та бронзу.