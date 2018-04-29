Збірна України зі сквошу завоювала золото і бронзу на командному чемпіонаті Європи

11:34, 29 квітня 2018
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Жіноча збірна України зі сквошу виграла чемпіонат Європи / facebook.com/ukrainian.squash.federation

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Жіноча команда України вперше в українській історії сквошу виграла золото.

У фінальному протистоянні українки перемогли збірну Італії. У битві за золото Надія Усенко виграла перший матч, потім Анастасія Костюкова поступилася суперниці, і рахунок став рівний - 1:1. У вирішальному поєдинку Аліна Бушма проявила характер і виграла вирішальне очко - 2:1.

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У складі "синьо-жовтих" золоті нагороди завоювали Надія Усенко, Аліна Бушма, Анастасія Костюкова, Ліана Сардак і Юлія Жуковець.

Чоловіча збірна України здобула перемогу у бронзовому фіналі над командою з Росії і посіла підсумкове третє місце.

Таким чином, національний прапор двічі був піднятий на командному турнірі першості континенту. Українці відвозять додому золото та бронзу.

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Теги: #сквош