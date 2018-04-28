Дзюдоїстка Каланіна принесла Україні другу медаль на чемпіонаті Європи у Тель-Авіві

На континентальній першості українська збірна здобула дві бронзи.

Єлизавета Каланіна завоювала бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо, який сьогодні завершився у Тель-Авіві.

У категорії понад 78 кг у боротьбі за бронзу зійшлися дві українки - Єлизавета Каланіна, перемігши свою співвітчизницю Галину Тарасову, посіла третє місце.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації дзюдо України.

До зустрічі зі співвітчизницею Єлизавета Каланіна спочатку взяла гору над італійкою Елеонорою Гері, а потім - здолала екс-українку Ірину Кіндзерську, яка тепер представляє Азербайджан. У півфіналі опоненткою Каланіної була Лариса Церич із Боснії й Герцеговини. На жаль, спортсменка з Кременчука не зуміла вийти у фінал.

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У боротьбі двох українок Каланіна перемогла за оцінкою "вазарі" і піднялася на п'єдестал.

Це перша доросла нагорода для Каланіної на чемпіонатах Європи.

Таким чином, наша команда повертається з Тель-Авіва з двома бронзовими нагородами. Як повідомляв УНІАН, у четвер третє місце на першості континенту здобула Марина Черняк.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що було виконано план-мінімум, який напередодні окреслив головний тренер Віталій Дуброва, - дві медалі. До двух бронзових нагород (Марини Черняк і Єлизавети Каланіної) додалися два п'ятих і два сьомих місця.