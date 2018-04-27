Світоліна у трьох сетах поступилася Гарсії у чвертьфіналі Штутгарта

Матч тривав дві з половиною години.

Українка Еліна Світоліна програла чвертьфінальний поєдинок престижного тенісного турніру WTA в Штутгарті, який проводиться на ґрунтових кортах.

У драматичному трисетовому протистоянні українка поступилася одній з найбільш незручних суперниць - француженці Каролін Гарсії.

Поєдинок завершився з рахунком 6:7, 6:4, 6:2 на користь Гарсії і тривав дві з половиною години.

Українка і француженка до цього провели між собою три зустрічі, Еліна виграла лише одну, однак на грунті тенісистки раніше не перетиналися. На думку букмекерів, Еліна була фавориткою. Тим не менш, Гарсія зуміла повести матч за своїм сценарієм.

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Перший сет виявився за Світоліною - його українка виграла на тай-брейку. Апогеєм другої партії став 10-й гейм на подачі Гарсії (за рахунку 5:4 на її користь). Гейм тривав 13 з половиною хвилин, при цьому українка не використала 6 брейк-пойнтів. З третьої спроби француженка зуміла закрити партію - 6:4.

У третьому сеті запеклої боротьби не вийшло - впевнена перемога Гарсії 6:2.

Француженка показала відмінну гру на брейк-пойнтах, реалізувавши 6 спроб з 7-ми. У Світоліної, навпаки, катастрофічний показник - лише 3 виграних спроби з 15-ти.

Нагадаємо, в попередньому колі Гарсія переграла ще одну українку - 15-річну Марту Костюк також у трьох сетах.