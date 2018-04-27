Перша українка на Евересті Ірина Галай влаштувала фотосесію у вечірній сукні на висоті 5364 метри

Після підкорення найвищої вершини планети Ірина Галай збирається стати першою українкою, якій підкорився 8-тисячник без застосування кисню.

Перша українська жінка, що піднялася на вершину Евересту, Ірина Галай в рамках експедиції без кисню на гору Лходзе (висота 8516 метрів — четверта за цим показником у світі) пройшла легендарний кригопад Кхумбу.

Про це повідомляє "Братство Кличко".

Кхумбу – одне з найнебезпечніших і важких місць класичного маршруту на Еверест з півдня (два роки тому українка піднімалася на Джомолунгму з північного боку, де сходження на порядок складніше).

Швидкий рух криг призводить до безперервної зміни льодової ситуації на маршруті: розширення тріщин, падіння льодових стінок і серак (крижаних піків). У гирлі улоговини Кхумбу переходить в 700-метровий кригопад, його фірнова лінія проходить на висотах 5 700 - 5 900 метрів.

"Щойно ми зайшли в цей лабіринт триметрових льодових брил, я просто не могла натішитися, що відбувається, - ділиться емоціями Ірина. - Як мало потрібно альпіністові для щастя! Я так довго мріяла пройти Кхумбу!

За словами Ірини Галай, підніматися по льодовику, який є найбільш швидкорухомим у світі, виявилася не дуже складно. Але небезпечні моменти виникали.

"Потрібні навички видряпування на льодові стіни. Ми з моїм шерпом Пасангом оперативно з цим впоралися і зайшли в Camp 1 одними з перших в цьому сезоні – по суті, табір ще не був повністю готовий до прийому альпіністів. Далі погода змінилася, піднявся ураган. Вітер намагався розірвати намет вщент. Бачила, як ламався кригопад. Він повністю змінив свою форму, попутно зруйнував дорогу через Кхумбу. Величезні брили льоду кришилися на частини, люди, що здаються з базового табору мурашками, розбігалися в різні боки, ховаючись за більш великими сераками".

Потрапивши в базовий табір Евересту, Ірина провела невелику фотосесію на висоті 5364 метри, в рамках якої продемонструвала нову сукню від Dress Bar (Ужгород). Примітно, що в даний час у базовому таборі температура повітря опускається до – 15 С.

Зазначимо, що Ірина Галай здійснює експедицію без кисню на гору Лходзе. Вона може стати першою українкою, якій підкорився 8-тисячник без застосування кисневої маски.